Pelota Libre TV EN VIVO, Racing vs. Flamengo vía ESPN y Disney Plus gratis online
En el Estadio Presidente Perón, Racing vs. Flamengo chocan EN VIVO | EN DIRECTO por la Copa Libertadores. El duelo se verá vía ESPN, Disney, Telefé, HBO MAX y Movistar Plus. No te pierdas todos los detalles y resultado de este partido en Depor.
Por la semifinal de vuelta de la Copa Libertados 2025, Racing vs Flamengo se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING con la transmisión de ESPN y Disney para Latinoamérica, en México por ESPN y Disney Plus y España a través de Movistar Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! Los horarios del encuentro son: en Perú, Colombia y Ecuador a las 7:30 p.m.; en España desde las 2:30 p.m.; en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay a la 9:30 p.m.; mientras que en México desde las 6:30 p.m. Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Presidente Perón. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.
Racing vs. Flamengo por Copa Libertadores. (Video: TNT Sports)