Penal errado por Eryc Castillo en el Alianza Lima vs. 2 de Mayo | VIDEO: Telefé
Penal errado por Eryc Castillo en el Alianza Lima vs. 2 de Mayo | VIDEO: Telefé

desperdició una clara chance ante el club 2 de Mayo por Copa Libertadores, luego de que el delantero ecuatoriano fallara un penal sobre el final de la primera parte del partido de vuelta por la Fase 1 de la competición. Pese a la potencia del disparo, el golero Ángel Martínez adivinó la trayectoria del balón y atajó. Esto ha generado una serie de cuestionamientos, pues Paolo Guerrero es el habitual ejecutor de los disparos desde el punto de penal, pero no tomó esa responsabilidad. En el encuentro de ida, los paraguayos se impusieron por 1-0, con golazo de Diego Acosta.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS