Peñarol vs. Botafogo juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 30 de octubre en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2024. El ‘Carbonero cayó por 5-0 en la ida en Río de Janeiro e intentará remontar en casa, aunque el panorama sea extremadamente difícil. El encuentro está programado para iniciar a las 9:30 p.m. (horario en Argentina y Uruguay, 7:30 p.m. en Perú) y se podrá ver por la señal de ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Peñarol recibirá a Botafogo en el Campeón del Siglo. (Video: Peñarol)