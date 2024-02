Portuguesa vs. Palestino se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 20 de febrero en el inicio de la primera llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024. Según las estadísticas de enfrentamientos, los ‘Árabes’ tienen más victorias sobre la ‘Penta’. El partido comenzará a las 5:00 de la tarde (horario de Perú - una hora antes en Venezuela y dos horas más tarde en Chile) y se transmitirá GRATIS por ESPN y STAR Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Portuguesa vs. Palestino por la Copa Libertadores. (Vídeo: @Portuguesa_FC).





Portuguesa vs. Palestino: posibles alineaciones

Portuguesa: Y. Yustiz; M, Granados, D. Carrero; D. Rodríguez, Granados Asprilla, Y. Colmenárez, S. Sulbarán, A. Ramos, E. Cadenas; J. Moreno y F. Gonzáles.

Y. Yustiz; M, Granados, D. Carrero; D. Rodríguez, Granados Asprilla, Y. Colmenárez, S. Sulbarán, A. Ramos, E. Cadenas; J. Moreno y F. Gonzáles. Palestino: C. Rigamonti; J. Bizama, A. Ceza Gavilán, F. Meza, D. Zúñiga; B. Carrasco, M. Dávila, F. Cornejo; M. Salas, J. Benitez y F. Chamorro.