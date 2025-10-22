Racing vs Flamengo por la Copa Libertadores | Diseño: Christian Marlow
vs (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la semifinal ida de la . ¿En qué canales puedes ver la transmisión? Para seguir este partido, debes conectarte a ESPN, Disney Plus, Telefé, Movistar Plus y Pluto TV; ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. Este duelo está pactado para el miércoles 22 de octubre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España) y se disputará en el Estadio de Maracaná. Podrás seguir todos los incidentes de este y todos los partidos de la Champions League por la web de Depor.

