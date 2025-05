Racing vs. Fortaleza el jueves 29 de mayo en el marco de la última jornada del Grupo E de la Copa Libertadores 2025. El encuentro está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana) por la transmisión GRATIS de ESPN, DirecTV (DGO), Disney Plus y Movistar TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 8:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Brasil y Uruguay el duelo arrancará a las 9:30 de la noche.

Racing vs Fortaleza se enfrentan en la última jornada de la Copa Libertadores.