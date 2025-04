¡Sigue aquí la transmisión! Por la primera fecha de la Copa Libertadores 2025, conformando el Grupo E, Racing Club vs. Fortaleza chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV en el Estádio Castelão, este martes 1 de marzo. Con la consigna de poder sumar sus primeros puntos en este torneo, el duelo se ha programado para las 7:30 de la noche (hora local) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN, Disney Plus, DirecTV, DSports (DGO), Pluto TV y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 8:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 9:30 de la noche. El equipo argentino, reciente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, buscará dar el primer paso en su camino hacia el título continental más importante con una reciente derrota en la Liga Profesional frente a Independiente. Por otro lado, Fortaleza llega con un envión anímico importante tras vencer 2-0 a Fluminense en la primera jornada del Brasileirao 2025. ¡Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles e incidencias en Depor!

Racing vs Fortaleza se enfrentan en la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. (Video: Conmebol)