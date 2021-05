Enzo Pérez abandonó la cancha del estadio Monumental como el héroe de la jornada en River Plate. El volante se puso los guantes para ejercer de arquero en el partido contra Independiente de Santa Fe en la quinta jornada de la Copa Libertadores. Pese a recibir un tanto en la victoria de su equipo por 2-1, la tarea del jugador fue destacada por los hinchas, la prensa especializada en Argentina y todo el mundo.

Sin embargo, el mediocampista de la ‘Banda’ fue criticado por Marcos Felipe, el guardameta de Fluminense, uno de los rivales en el grupo del campeonato internacional. El jugador brasileño disparó con todo y no entendió el hecho de que hayan elegido como el mejor del encuentro a Pérez. “Prácticamente no funcionó durante el juego. Fue considerado el mejor del partido sin haber realizado grandes paradas”, expresó.

La crítica de Marcos Felipe continuó: “Su equipo se defendió, aprovechó los resquicios que le daba Santa Fe. No vi nada grande. Simplemente tapó un agujero que ellos mismos cavaron. Entonces, no tengo nada que decir sobre Enzo Pérez”, fueron las duras declaraciones del futbolista del conjunto de Rio de Janeiro.

De esa manera, el portero del combinado brasileño viene calentando la previa del partido que se vivirá el próximo martes en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde Fluminense está obligado a sacar un buen resultado para seguir dependiendo de sí mismo con miras a la clasificación a octavos.

Por su lado, River Plate continúa como líder en su grupo con un total de 9 puntos. El equipo de Marcelo Gallardo consiguió la que puede llegar a ser considerada como la victoria más épica en la historia del club ‘Millonario’, pues jugaron con muchos juveniles, con Enzo Pérez de arquero y sin ningún suplente en el banquillo.

La palabra de Enzo

Enzo Pérez retorno de Europa con la intención de ponerse la camiseta del ‘Millo’. Incluso, el medio tuvo chances de marcharse a Turquía, pero el amor por el club pudo más y la disposición a cuadrarse en la portería ante la ausencia de todos los arqueros inscritos para la Copa, es solo un gesto de todo lo que es capaz de hacer.

“Todos saben el amor que tengo por este club. Yo solo vine por una cosa, que es ponerme la camiseta de River. Obvio que han pasado muchísimas cosas, se han logrado cosas muy importantes en la institución. No quiero ser ni ídolo, ni referente, todo lo que se ha dado es a través del tiempo. Y uno se lo puede ganar o no, pero realmente no busco eso. Vengo a disfrutar, a ponerme la camiseta de River, algo que hoy en día sigo disfrutando y sintiendo de la misma manera”, sostuvo.





