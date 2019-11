La final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo, que se jugará en el estadio Monumental de Ate, ha generado una inmensa expectativa en Lima, al punto que las entradas que se pusieron a la venta para el encuentro ya se agotaron. Aprovechando esa expectativa, algunos dueños de los palcos del coloso se han sumado a la efervescencia alquilando sus espacios.

En la red social Facebook se ofertan los palcos con precios por asiento que fluctúan entre los US$ 350 y los US$ 500. “Alquiler de palco completo, 9 personas. Incluye 9 entradas numeradas, baño privado, frigobar”, se lee en uno de los anuncios. Al menor precio, el alquiler completo del palco, según el aviso, es de US$ 3,150.

Los pagos son con tarjeta de crédito y aclaran que no habrá estacionamientos para el evento, sino que un bus trasladará a los hinchas desde el Jockey Plaza al estadio Monumental ida y vuelta.

En comunicación con este Diario, uno de los anunciantes indicó vía telefónica que el costo del asiento se debe a la trascendía del encuentro y al hecho de que se incluirá un show de música con artistas de renombre. El cantante argentino Fito Paez, el colombiano Sebastián Yatra y la brasileña Anitta, también formarán parte del evento.

Cabe señalar que las entradas más baratas para el partido fueron puestas a la venta a US$ 80 (en las tribunas norte y sur). Mientras que el costo de los tickets para las zonas Oriente y Occidente tenían un valor de US$150 y US$250, respectivamente.

Según la Conmebol, unos 25,000 hinchas de River Plate y Flamengo viajarán a Lima para apoyar a sus respectivos equipos en la final de la Copa Libertadores, que se disputará el sábado desde las 3:30 p.m. (hora local). Muchos comenzaron a ingresar al país por Tacna y Madre de Dios, además del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Entre las estrategias adoptadas por el Gobierno Peruano para la promoción de la marca país está la instalación de una Casa Perú en el Fan Fest denominado Embajada del hincha que organiza la Conmebol, en el Domos Art de San Miguel.

