River Plate vs. Táchira EN VIVO y EN DIRECTO este jueves en el Monumental, del barrio de Núñez, por la fecha 6 de la Copa Libertadores 2024. El ‘Millonario’ buscará afianzarse en el primer lugar del Grupo H frente al cuadro venezolano, que si bien ya se encuentra eliminado del certamen aún abraza el sueño titánico de dar el batacazo en Argentina y tentar la Sudamericana. El encuentro está programado para las 9:00 p.m. (hora argentina y 7:00 pm hora peruana y colombiana) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN 5, STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

River siempre está acompañado de su fiel hinchada. (Video: River Plate)





Alineaciones del River Plate vs Táchira:

Franco Armani; Agustín Sant’Anna, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra, Esequiel Barco; Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja. Táchira: Jesús Camargo; Carlos Vivas, Jean Gutiérrez, Haibrany Ruiz Díaz; Jefre Vargas, Carlos Calzadilla, Maurice Cova, Nelson Hernández; Anthony Uribe, Jesús Hernández y Gleiker Mendoza.