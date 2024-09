¡Partidazo imperdible! River Plate vs. Colo Colo se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 24 de septiembre por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el Estadio Más Monumental de Núñez. El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 p.m. (hora en Perú, 8:30 p.m. en Chile y 9:30 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de ESPN y en su plataforma streaming de Disney Plus. En territorio argentino se podrá ver por FOX Sports y Telefe; y en suelo chileno por Chilevisión. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. El ‘Millonario’ terminó en la ida sacando un valioso empate 1-1 para definir la serie en casa ante un ‘Cacique’ que buscará dar el golpe. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

River Plate vs Colo Colo: juegan por la Copa Libertadores. (Video: Copa Libertadores)