River vs. Libertad por la Copa Libertadores | Diseño: Christian Marlow
River vs. Libertad por la Copa Libertadores | Diseño: Christian Marlow

vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la vuelta por los octavos de final de la . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus. Este duelo está pactado para el jueves 21 de agosto desde las 7:30 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos de la Libertadores en la web de Depor.

River vs Libertad por la Copa Libertadores | VIDEO: CONMEBOL
River vs Libertad por la Copa Libertadores | VIDEO: CONMEBOL
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS