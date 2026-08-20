vs. jugaron por el partido de vuelta de los octavos de final de la . ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? El duelo se pudo ver por la señal de ESPN y mediante Disney Plus Premium. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputó este jueves 20 de agosto en el Estadio Neo Química Arena de Sao Paulo. ¿A qué hora inició el encuentro? A las 7:30 p.m. (hora peruana). En Argentina comenzó a las 9:30 p.m., mientras que en Brasil fue a las 9:30 p.m.

Rosario Central vs. Corinthians EN VIVO por ESPN (Video: Corinthians TV)
Rosario Central vs. Corinthians EN VIVO por ESPN (Video: Corinthians TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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