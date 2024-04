Rosario Central vs. Atlético Mineiro se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 10 de abril por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio MRV Arena de la localidad de Belo Horizonte (Brasil). El partido está programado para las 7 de la noche (hora en Argentina, Brasil y a las 5:00 p.m. en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 7, FOX Sports 2 y STAR Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Así suena el himno oficial de la Copa Libertadores. (Video: CONMEBOL)

Rosario Central vs. Atlético Mineiro: posibles alineaciones

Rosario Central: Broun; Martínez, Mallo, Komar, Sández; Ortíz, O’Connor; Lovera, Gómez, Campaz; A. Hernández.

Atlético Mineiro: Everson; Jemerson, Lemos, Fuchs; Saravia, Battaglia, Zaracho, Arana; Igor Gomes; Hulkl, Paulinho.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.