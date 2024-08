San Lorenzo vs Atlético Mineiro juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este martes 13 de agosto desde el Estadio Pedro Bidegain por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 de la noche (horario en Perú, dos horas más en Argentina) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus. En Argentina, además, podrá ser vista por Disney Plus Premium y FOX Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

San Lorenzo vs Atlético Mineiro: así fue la llegada del 'Gallo' a Argentina. (Atlético Mineiro)