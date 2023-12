Sorteos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2024 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 19 de diciembre en la sede de la Conmebol en Asunción. La ceremonia está programada para iniciar a las 10:00 de la mañana (hora peruana, 12:00 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Star Plus, FOX Sports y DSports (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los detalles. No te lo puedes perder.





Equipos clasificados a la Libertadores 2024

Argentina: River Plate, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Talleres, San Lorenzo y Godoy Cruz.

River Plate, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Talleres, San Lorenzo y Godoy Cruz. Brasil : Sao Paulo, Fluminense, Palmeiras, Gremio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo y Bragantino.

: Sao Paulo, Fluminense, Palmeiras, Gremio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo y Bragantino. Perú : Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar.

: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar. Colombia : Millonarios, Junior, Atlético Nacional y Águilas Doradas.

: Millonarios, Junior, Atlético Nacional y Águilas Doradas. Ecuador : Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona, El Nacional y Aucas.

: Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona, El Nacional y Aucas. Paraguay : Libertad, Cerro Porteño, Sportivo Trinidense y Nacional.

: Libertad, Cerro Porteño, Sportivo Trinidense y Nacional. Chile : Huachipato, Cobresal, Colo Colo y Palestino.

: Huachipato, Cobresal, Colo Colo y Palestino. Uruguay : Liverpool, Peñarol, Nacional y Defensor Sporting.

: Liverpool, Peñarol, Nacional y Defensor Sporting. Venezuela : Deportivo Táchira, Caracas, Portuguesa y Academia Puerto Cabello.

: Deportivo Táchira, Caracas, Portuguesa y Academia Puerto Cabello. Bolivia: The Strongest, Bolívar y Always Ready.





Equipos clasificados a la Sudamericana 2024

Argentina: Boca, Racing, Defensa y Justicia, Lanús, Belgrano y Argentinos.

Brasil: Athletico Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians y Cruzeiro.

Perú: Sport Huancayo, ADT, Deportivo Garcilaso y Universidad César Vallejo.

Colombia: Independiente Medellín, América de Cali, Deportes Tolima y Alianza Petrolera.

Ecuador: Delfín, Universidad Católica, Técnico Universitario y Deportivo Cuenca.

Paraguay: Guaraní, Olimpia, Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño.

Chile: Coquimbo Unido, Everton, Universidad Católica y Unión La Calera.

Uruguay: Montevideo Wanderers, Racing, Cerro Largo y Danubio.

Venezuela: Carabobo, Deportivo La Guaira, Metropolitanos y Rayo Zuliano.

Bolivia: Nacional Potosí, Real Tomayapo y Universitario de Vinto.