¡A las duchas! Tarjeta roja para Gonzalo Plata en Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores
El extremo ecuatoriano, Gonzalo Plata, fue expulsado a los 56 minutos del duelo entre Flamengo y Racing por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, luego de una insólita reacción ante Marcos Rojo. Todo comenzó cuando el jugador del ‘Mengao’ reclamaba una falta en el piso y el defensor argentino se le acercó para apurarlo. En ese momento, Plata respondió con un manotazo que impactó en la parte baja del ex Boca, acción que el árbitro Piero Maza sancionó con roja directa tras la revisión del VAR. La expulsión fue ratificada por el árbitro y Flamengo debe afrontar el resto del encuentro con diez hombres, complicando sus opciones de clasificar a la final.