Con la transmisión Telefe, ESPN (Disney Plus) y FOX Sports, vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO este martes 7 de abril por la primera jornada de la fase de grupos de la . Toma nota: no recomendamos verlo por Pelota Libre TV, considerada una señal pirata. El compromiso tendrá lugar en el Claro Arena (San Carlos, Chile) y, según el horario de países como Perú, Colombia y Ecuador, comenzará a las 7:30 p.m., con dos horas más en Argentina y siete más en España.

Este miércoles debutará Boca Juniors en la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. (Video: Boca Juniors)
Este miércoles debutará Boca Juniors en la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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