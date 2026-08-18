vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido de ida de los octavos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de ESPN y mediante Disney Plus Premium. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este martes 18 de agosto en el Estadio Manuel Murillo Toro. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:30 p.m. (hora peruana). En Argentina comenzará a las 9:30 p.m., mientras que en Brasil será a las 9:30 p.m.

Tolima vs. Independientemente del Valle. (Video: Deportes Tolima)
Tolima vs. Independientemente del Valle. (Video: Deportes Tolima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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