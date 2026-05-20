¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la Copa Libertadores 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 20 de mayo: ESPN, Telefe, FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Brasil).

Estudiantes vs. Flamengo: transmisión vía ESPN y Disney Plus. (Video: Conmebol)
Estudiantes vs. Flamengo: transmisión vía ESPN y Disney Plus. (Video: Conmebol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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