La Copa Libertadores entra en su fase más vibrante y este jueves 14 de agosto a las 7:30 p.m., Universitario, único representante nacional en el torneo, recibe al poderoso Palmeiras por la llave de octavos de final, en un duelo clave donde los ‘cremas’ buscarán asegurar los tres puntos en casa.

Universitario llega en buenas condiciones. Doce partidos sin perder y el impulso de ser el actual campeón del Torneo Apertura, la confianza de los dirigidos por el profesor Fossati es sólida. Jugadores como Jairo Concha, quien marcó en el último partido de los merengues en ‘La Libertadores’, y Alex Valera, atraviesan un gran momento. Además, la posible reincorporación de Diego Churín al ataque añade más variantes a un equipo que buscará un resultado histórico en casa. Si Valera anota en cualquier momento, Betano paga una cuota de 4.75.

Al frente estará Palmeiras, un equipo con dos caras. Aunque su presente en los torneos brasileños es irregular (si bien su último partido por el Brasileirao lo ganó, viene de dos derrotas por la Copa Betano do Brasil), su campaña en la Copa Libertadores ha sido simplemente demoledora. El ‘Verdão’ clasificó con puntaje perfecto tras ganar todos sus partidos de grupo. Precisamente su último triunfo fue contra un equipo peruano (Sporting Cristal) por un 6 a 0. Con figuras de la talla de Vitor Roque, el gigante brasileño es un candidato firme al título y buscará imponer su jerarquía en Lima. Si Palmeiras marca antes del segundo tiempo Betano paga 2.72 tu apuesta.

El historial añade un clima de drama al encuentro. Sus dos últimos enfrentamientos, ambos por la Copa Libertadores 2021, fueron victorias para Palmeiras. El más doloroso para los ‘merengues’ fue el 6-0 en São Paulo, precedido por una derrota de 2-3 en el propio Monumental.

Para este encuentro, las cuotas de Betano posicionan a Palmeiras como favorito, con un 48% de probabilidades de llevarse la victoria y una cuota de 2. El triunfo de Universitario, que buscará romper las estadísticas y hacer historia, tiene un 21% de posibilidades y paga 4.50 veces lo apostado. El empate, un resultado que le permitiría a la ‘U’ definir todo en Brasil, se estima con un 31% de probabilidad y ofrece una cuota de 3.05.