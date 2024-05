Desde el Estadio Monumental, Universitario de Deportes vs. Junior se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes 7 de mayo por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2024. Este partido será crucial para los ‘Cremas’, ya que se encuentran con un punto menos que el ‘Tiburón’, que es el líder del grupo con 5 puntos. Sumar los tres puntos será fundamental para el equipo peruano si busca asegurar su pase a la siguiente instancia del torneo. El encuentro comenzará a las 9:00 de la noche (hora de Perú y Colombia) y se podrá ver GRATIS y ONLINE a través de ESPN y Star Plus para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Universitario de Deportes vs. Junior por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2024. (@UniversitariodeDeportes).





Universitario vs. Junior: posibles alineaciones

Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, Nelson Cabanillas; Alex Valera y Edison Flores.

Junior: S. Mele; W. Pacheco, H. Mena, J. Peña, G. Fuentes; D. Moreno, V. Cantillo; J. Enamorado, Y. Chará, D. Caicedo; Carlos Bacca.

