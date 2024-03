Colo Colo vs. Sportivo Trinidense se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 13 de marzo por el partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores, en un partido que se realizará en el Estadio Monumental David Arellano. El compromiso está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana y 09:30 p.m. en hora chilena) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. El duelo de ida terminó 2-2 en Paraguay.

Colo Colo se prepara para enfrentar a Sportivo Trinidense. (Video: Colo Colo)





Colo Colo vs. Sportivo Trinidense: posibles alineaciones

Colo Colo: Cortés; Opazo Lara, Saldivia, Picart, Wiemberg; Pizarro, Pavez, Gil; Bolados, Zavala y Carlos Palacios

Sportivo Trinidense: Samudio; Alonso, Villalba, Flores, Benitez; Salcedo, Riveros, De la Cruz; Delvalle, Roman y Romero González