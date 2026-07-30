Este jueves 30 de julio, desde el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, mira la transmisión del partido Boca Juniors vs. O’Higgins por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026. Los Xeinezes llegan con ventaja ya que se impusieron por la mínima diferencia en el partido de ida disputado en La Bombonera. A continuación, consulta a qué hora inicia y qué canales van a transmitir Boca Juniors vs. O’Higgins.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. O’Higgins hoy por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026?
La transmisión del partido Boca Juniors vs. O’Higgins se podrá ver a partir de las 9:30 p.m. Buenos Aires o 8:30 p.m. Santiago (ubicación del partido). Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este amistoso internacional entre los colombianos y croatas.
- Argentina: 9:30 p.m.
- Bolivia: 8:30 p.m.
- Chile: 8:30 p.m.
- Ecuador: 7:30 p.m.
- España: 2:30 a.m. (viernes 31 de julio)
- México: 6:30 p.m.
- Estados Unidos: 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT
- Perú: 7:30 p.m.
- Paraguay: 9:30 p.m.
- Uruguay: 9:30 p.m.
- Venezuela: 8:30 p.m.
¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. O’Higgins EN VIVO por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026?
La transmisión del juego de Boca Juniors vs. O’Higgins podrás disfrutarla a través de la señal de ESPN y la aplicación de streaming Disney Plus Premium (online) para seguirlo desde cualquier país de Sudamérica.
De otro lado, si te encuentras en Argentina, podrás ver el partido Boca Juniors vs. O’Higgins a través de la señal de DirecTV Sports.
Estos son todos los canales que vas a tener a disposición para seguir el duelo Boca Juniors-O’Higgins. Recuerda que también puedes utilizar una VPN para seguir las señales de DirecTV Sports y ESPN en caso quieras seguir el minuto a minuto desde el extranjero.