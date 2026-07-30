Conozca a qué hora juega y en qué canal transmiten Boca Juniors vs. O'Higgins en vivo hoy. Siga el partido de vuelta por los playoff de la Copa Sudamericana 2026 con la guía de horarios y canales de televisión online. | Crédito: conmebol.com / Composición Depor
Conozca a qué hora juega y en qué canal transmiten Boca Juniors vs. O'Higgins en vivo hoy. Siga el partido de vuelta por los playoff de la Copa Sudamericana 2026 con la guía de horarios y canales de televisión online. | Crédito: conmebol.com / Composición Depor

Este jueves 30 de julio, desde el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, mira la transmisión del partido Boca Juniors vs. O’Higgins por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026. Los Xeinezes llegan con ventaja ya que se impusieron por la mínima diferencia en el partido de ida disputado en La Bombonera. A continuación, consulta a qué hora inicia y qué canales van a transmitir Boca Juniors vs. O’Higgins.

Sigue la cobertura del Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026 por Movistar Plus en directo desde España. | Crédito: conmebol.com / Composición Depor
Sigue la cobertura del Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026 por Movistar Plus en directo desde España. | Crédito: conmebol.com / Composición Depor

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. O’Higgins hoy por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del partido Boca Juniors vs. O’Higgins se podrá ver a partir de las 9:30 p.m. Buenos Aires o 8:30 p.m. Santiago (ubicación del partido). Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este amistoso internacional entre los colombianos y croatas.

  • Argentina: 9:30 p.m.
  • Bolivia: 8:30 p.m.
  • Chile: 8:30 p.m.
  • Ecuador: 7:30 p.m.
  • España: 2:30 a.m. (viernes 31 de julio)
  • México: 6:30 p.m.
  • Estados Unidos: 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT
  • Perú: 7:30 p.m.
  • Paraguay: 9:30 p.m.
  • Uruguay: 9:30 p.m.
  • Venezuela: 8:30 p.m.
El vibrante choque entre Boca Juniors y O'Higgins por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026. Siga la cobertura por canales tradicionales de fútbol TV mediante ESPN en vivo y a través del servicio de Disney Plus Premium online. | Crédito: conmebol.com / Composición Depor
El vibrante choque entre Boca Juniors y O'Higgins por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026. Siga la cobertura por canales tradicionales de fútbol TV mediante ESPN en vivo y a través del servicio de Disney Plus Premium online. | Crédito: conmebol.com / Composición Depor

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. O’Higgins EN VIVO por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del juego de Boca Juniors vs. O’Higgins podrás disfrutarla a través de la señal de ESPN y la aplicación de streaming Disney Plus Premium (online) para seguirlo desde cualquier país de Sudamérica.

De otro lado, si te encuentras en Argentina, podrás ver el partido Boca Juniors vs. O’Higgins a través de la señal de DirecTV Sports.

Estos son todos los canales que vas a tener a disposición para seguir el duelo Boca Juniors-O’Higgins. Recuerda que también puedes utilizar una VPN para seguir las señales de DirecTV Sports y ESPN en caso quieras seguir el minuto a minuto desde el extranjero.

Boca vs. O'Higgins chocan este jueves 30 de julio. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. O'Higgins chocan este jueves 30 de julio. (Video: Boca Juniors)

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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