Este jueves 13 de sgosto, desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, mira la transmisión del partido entre Cienciano y Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ llega con ventaja ya que comienza la llave jugando de local ante el Fogão. A continuación, consulta a qué hora inicia y qué canales van a transmitir Cienciano vs. Botafogo.
¿A qué hora juega Cienciano vs. Botafogo hoy por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?
La transmisión del partido Cienciano vs. Botafogo se podrá ver a partir de las 7:30 p.m. Lima (ubicación del partido) / 9:30 p.m. Brasilia. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este amistoso internacional entre los colombianos y croatas.
- Argentina: 9:30 p.m.
- Bolivia: 8:30 p.m.
- Chile: 8:30 p.m.
- Ecuador: 7:30 p.m.
- España: 2:30 a.m. (viernes 14 de agosto)
- México: 6:30 p.m.
- Estados Unidos: 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT
- Perú: 7:30 p.m.
- Paraguay: 9:30 p.m.
- Uruguay: 9:30 p.m.
- Venezuela: 8:30 p.m.
¿Qué canal transmite Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?
La transmisión del juego de Cienciano vs. Botafogo podrás disfrutarla a través de la señal de ESPN y la aplicación de streaming Disney Plus Premium (online) para seguirlo desde cualquier país de Sudamérica.
De otro lado, si te encuentras en Argentina, podrás ver el partido Cienciano vs. Botafogo a través de la señal de DirecTV Sports.
Estos son todos los canales que vas a tener a disposición para seguir el duelo Cienciano-Botafogo. Recuerda que también puedes utilizar una VPN para seguir las señales de DirecTV Sports y ESPN en caso quieras seguir el minuto a minuto desde el extranjero.