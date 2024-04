Boca vs. Fortaleza se miden este jueves 25 de abril por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro se disputará en el Estadio Castelao y está programado para iniciar desde las 9:00 p.m. (hora en Argentina, dos menos en Perú) y se podrá ver por la señal de ESPN, que se puede sintonizar en las plataformas digitales Star Plus, Flow y DGO. A continuación, revisa cómo llegan ambos equipos a este duelo importante en suelo brasileño.

El ‘Xeneize’ llega a este encuentro tras vencer por 3-2 a River Plate por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El conjunto dirigido por Diego Martínez empezó perdiendo, pero le dio vuelta al marcador con goles de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel (2). El peruano Luis Advíncula jugó todo el Superclásico y fue una de las figuras destacadas.

En el torneo continental, Boca (4 puntos) necesita conseguir un buen resultado en Brasil para jugar la revancha en la Bombonera con chances de quedarse con el primer lugar del Grupo D, que ahora es liderado por Fortaleza (6 puntos). En las primeras dos jornadas, el equipo azul y oro consiguió un triunfo sobre Sportivo Trinidense y un empate con Nacional Potosí en Bolivia.

Con el objetivo de disponer de su mejor once en Brasil, el club le ha pedido a la Liga Profesional jugar las semifinales de la Copa de la Liga con Estudiantes de la Plata el próximo martes, para así tener varios días de recuperación entre un duelo y otro. A falta de confirmación, todo indica que será así, por lo que Boca contará con lo mejor que tiene ante los brasileños, y no pondrá suplentes como en el duelo ante el cuadro boliviano.

Fortaleza, por su parte, llega a este partido tras golear por 5-0 a AE Altos, por los cuartos de final de la Copa de Nordeste en Brasil. En la Sudamericana, el cuadro brasileño domina su grupo con seis puntos tras sus triunfos sobre Sportivo Trinidense y Nacional Potosí. Este duelo ante Boca es clave para ver si estira la ventaja y finalmente se queda con el primer lugar. En el Brasileirao, lleva una victoria y un empate.





¿A qué hora juegan Boca vs. Fortaleza?

Boca vs. Fortaleza será este jueves 25 de abril en el Estadio Castelao. El duelo iniciará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela, Chile y Bolivia, el encuentro será a las 8:00 p.m.





¿En qué canales ver Boca vs. Fortaleza?

Boca vs. Fortaleza se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus y DSports (DIRECTV) en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.





¿Dónde se jugará el Boca vs. Fortaleza?





