¡Comienza la participación en la Copa Sudamericana 2024! Este jueves 4 de abril, Always Ready vs. Independiente de Medellín EN VIVO se enfrentan desde las 9:00 p.m. (hora colombiana), con transmisión de ESPN, por la Jornada 1 del torneo continental. Always Ready, el local, no la pasa nada bien y suma 3 partidos sin conseguir victoria alguna, incluyendo la eliminación en penales ante Nacional en la Copa Libertadores. Por su parte, Medellín viene de una dura caída en casa ante América de Cali por 1-4 en la Liga BetPlay y deberá visitar un terreno bastante complicado como el Estadio Municipal de El Alto. Mira aquí la transmisión minuto a minuto.

Always Ready vs. Medellín EN VIVO: transmisión EN DIRECTO del partido por Copa Sudamericana 2024 (Video: @Dim_Oficial)