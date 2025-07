En el Arena Fonte Nova, América de Cali vs. Bahía se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) el martes 15 de julio en el play-off de ida de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana) por la transmisión GRATIS de ESPN para Latinoamérica y Disney Plus, en su señal de streaming. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde; mientras que en países como Argentina, Brasil y Uruguay el duelo arrancará dos horas después. No te pierdas este partido y todos los detalles en la web de Depor.

América de Cali vs Bahía por Copa Sudamericana. (Video: Copa Sudamericana)