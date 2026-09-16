vs. se midieron en el compromiso correspondiente por la vuelta de los cuartos de final de la . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este miércoles 16 de septiembre desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Brasil) y tuvo lugar en el MRV Arena de Belo Horizonte.

Atlético Mineiro vs. Santos por Copa Sudamericana. (Video: Santos)
Atlético Mineiro vs. Santos por Copa Sudamericana. (Video: Santos)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC