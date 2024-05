Belgrano vs Real Tomayapo se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV), este miércoles 15 de mayo, por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2024, en un partido que se realizará en el Estadio Mario Alberto Kempes. La disputa está pactada para iniciar desde las 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DSports (DIRECTV) y DGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Belgrano enfrentó a Racing en la fecha 1 de la Liga Profesional Argentina. (Video: Belgrano)





Belgrano vs Real Tomayapo: posibles alineaciones

Belgrano: Losada; Barinaga, Moreno, Troilo, Baldi; Vega, Rolón, Lencioni, Heredia; Reyna y Jara.

Real Tomayapo: Galindo; Cuiza, Justiniano, Rioja, Martínez, Orellana; Graneros, Alcaraz, Villamil, Noble; Tomianovic.