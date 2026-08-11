vs. se midieron en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la . ¿En qué canales viste la transmisión del partido? DSports y ESPN tienen los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de sus versiones de streaming en las plataformas de DGO y Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este martes 11 de agosto desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) y tuvo lugar en el Estadio Alberto J. Armando - La Bombonera.

Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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