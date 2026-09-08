vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que otra de las alternativas será Disney Plus Premium para toda Sudamérica. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 9:30 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y a las 6:30 p.m. en México. El partido se disputará este martes 8 de septiembre en La Bombonera.

Boca vs. Sao Paulo se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Sao Paulo se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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