Boca vs Sportivo Trinidense se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 8 de mayo por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2024 que se llevará a cabo en el Estadio ueno La Nueva Olla. El partido está programado para arrancar desde las 7:30 de la noche (hora peruana), 8:30 p.m. (hora paraguaya) y 9:30 p.m. (hora argentina). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, DSports (DIRECTV) y DGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Boca vs Sportivo Trinidense EN VIVO: el cuadro xeneize se prepara para el duelo por Copa Sudamericana. (Video: Boca)

Boca vs Sportivo Trinidense: alineaciones probables

Boca Juniors : Sergio Romero; Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Pol Fernández; Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Sportivo Trinidense: Víctor Samudio; Armando Ruíz Díaz, César Benítez, Juan Vera, Wildo Alonso; Pedro Del Valle, Luis De la Cruz, Marcos Riveros, Brian Andrada; Juan Salcedo y Fernando Romero.

