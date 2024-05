En el Estadio ueno La Nueva Olla, Boca vs Sportivo Trinidense chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 4 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2024, este miércoles 8 de mayo. El partido, que será trascendental para ambas escuadras para mantenerse en zona de clasificación, arrancará a las 7:30 de la noche (hora peruana), 8:30 p.m. (hora paraguaya) y 9:30 p.m. (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y DSports (DIRECTV) para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Sportivo de Paraguay y Boca de Argentina se enfrentarán en un duelo crucial para consolidarse al menos como segundos de su zona. Hasta ahora, el conjunto paraguayo ha acumulado tres puntos gracias a una victoria y dos derrotas, situándose justo por un punto detrás de la escuadra ‘Azul y Oro’ en la clasificación del grupo.

Por otro lado, los ‘Xeneizes’, con cuatro unidades, anhelan acercarse al líder, el brasileño Fortaleza, que prácticamente ha asegurado su pase a los octavos de final al obtener una puntuación perfecta. En este contexto, a pesar de que los paraguayos perdieron 1-0 en el compromiso de ida, aún mantienen la esperanza de superar a los argentinos.

Por tal motivo, Trinidense arribará con la intención de continuar acumulando puntos y buscar otro triunfo, similar a la que lograron recientemente contra el Nacional Potosí (2-0), quien se encuentra en el último lugar. Sin embargo, ya han mostrado sus vulnerabilidades al sufrir una derrota ante el Fortaleza por 2-0. En el Torneo Apertura de Paraguay, atraviesan un mal momento, en la penúltima posición con apenas 11 puntos en 16 juegos disputados.

En la vereda del frente, en su más reciente actuación, Boca sufrió una humillante derrota en tierras brasileñas, donde cayeron por un abrumador 4-2 frente al Fortaleza. Ahora se encuentran en una situación crítica, urgidos de reaccionar de inmediato si desean mantener su posición y tener la oportunidad de avanzar en el torneo, buscando el choque extra contra los terceros clasificados en la fase de grupos de la Libertadores.

Para este cotejo, el futbolista peruano Luís Advíncula, recién atado con el club hasta diciembre de 2026, figura entre los elegidos por el entrenador Diego Martínez para el encuentro en Asunción. En contraste, Marcos Rojo no podrá viajar a Paraguay debido a una lesión muscular de grado dos en el isquiotibial izquierdo, confirmada por el club en sus redes sociales.

¿A qué hora juegan Boca vs. Sportivo Trinidense?

El partido de Boca vs. Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana se jugará en el Estadio Ueno La Nueva Olla, este miércoles 8 de mayo. El compromiso dará inicio a partir de las 7:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, comenzará desde las 9:30 p.m. Por otro lado, en Paraguay, Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 8:30 p.m.

¿En qué canales ver Boca vs. Sportivo Trinidense?

La transmisión del compromiso Boca vs. Sportivo Trinidense estará disponible en los canales de ESPN, STAR Plus, DSports (DIRECTV) y DGO en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del duelo.

