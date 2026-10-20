vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido de vuelta de las semifinales de la . ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:30 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México. El partido se disputará este martes 20 de octubre en el Estadio Maracaná. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que DIRECTV y DGO serán otras de las alternativas para seguir el encuentro. Disney Plus Premium también ofrecerá la transmisión vía streaming. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos.

Boca vs. Vasco da Gama: canales de transmisión de ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Vasco da Gama: canales de transmisión de ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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