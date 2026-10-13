vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido de ida de las semifinales de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que DIRECTV y DGO serán otras de las alternativas para seguir el encuentro. Disney Plus Premium también ofrecerá la transmisión vía streaming. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:30 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México. El partido se disputará este martes 13 de octubre en La Bombonera.

Boca vs. Vasco da Gama se ven las caras por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Vasco da Gama se ven las caras por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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