Bolívar vs Atlético Mineiro se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Fotos:: Getty Images)
Bolívar vs Atlético Mineiro se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Fotos:: Getty Images)

vs. se miden en el marco de la vuelta por los cuartos de final de la . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de , Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus. Este duelo está pactado para el miércoles 24 de setiembre desde las 5:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, con dos hora más en Argentina, Brasil y Uruguay). Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue las incidencias del partido en Depor.com.

Bolívar vs Atlético Mineiro se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Video: Conmebol)
Bolívar vs Atlético Mineiro se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Video: Conmebol)

TAGS RELACIONADOS