Central Córdoba vs Lanús se enfrentan por la Copa Sudamericana.
Central Córdoba vs Lanús se enfrentan por la Copa Sudamericana.

vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la ida por los octavos de final de la . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de DGO. Este duelo está pactado para el jueves 14 de agosto desde las 7:30 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos de la Sudamericana en la web de Depor.

Central Córdoba vs Lanús se enfrentan por los octavos de la Copa Sudamericana. (Video: TyC Sports)
Central Córdoba vs Lanús se enfrentan por los octavos de la Copa Sudamericana. (Video: TyC Sports)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS