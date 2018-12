Se realizó en Asunción, en la sede de la Conmebol, el sorteo de la Copa Sudamericana 2019 , y ya se conocen los emparejamientos de los 44 equipos que disputarán el torneo en esta edición especial, en la que el campeón se definirá a partido único y en Lima, el 9 de noviembre. El partido más destacado en esta primera etapa es el que protagonizarán Racing de Avellaneda ante Corinthians de Brasil.



El certamen coronó días atrás al brasileño Atlético Paranaense como campeón de la edición 2018.



La Sudamericana se jugará entre 44 equipos clasificados y 10 transferidos de la Copa Libertadores por eliminación en las fases previas y de grupos.



Así quedaron los cruces de la primera fase

01- Montevideo Wanderers (URU) vs Sport Huancayo (PER)



02- Liverpool (URU) vs Bahia (BRA)



03- Independiente (ARG) vs Binacional (PER)



04- Bolivia 2 vs Rionegro (COL)



05- Argentinos Juniors (ARG) vs Estudiantes de Mérida (VEN)



06- Colón (ARG) vs Deportivo Municipal (PER)



07- Unión Española (CHI) vs Mushuc Runa Sporting (ECU)



08- Cerro (URU) vs UTC (PER)



09- Deportivo Santaní (PAR) vs Once Caldas (COL)



10- Colo Colo (CHI) vs Universidad Católica (ECU)



11- River Plate (URU) vs Santos (BRA)



12- Deportivo Guabirá (BOL) vs Deportivo Macará (ECU)



13- Bolivia 1 vs Monagas (VEN)



14- Sol de América (PAR) vs Mineros (VEN)



15- Unión La Calera (CHI) vs Chapecoense (BRA)



16- Guaraní (PAR) vs Deportivo Cali (COL)



17- Bolivia 3 vs Zulia (VEN)



18- Racing Club (ARG) vs Corinthians (BRA)



19- Independiente (PAR) vs La Equidad (COL)



20- Deportivo Antofagasta (CHI) vs Fluminense (BRA)



21- Unión de Santa Fe (ARG) vs Independiente del Valle (ECU)



22- Defensa y Justicia (ARG) vs Botafogo (BRA)