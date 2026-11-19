Con el calor de Barranquilla como telón de fondo, Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado por la gloria continental. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez albergará, desde las 5:30 p. m. (hora peruana), la final a partido único de la edición número 25 de la Copa Sudamericana. El ganador sucederá a Lanús en el palmarés del torneo.

Para Boca Juniors, la final representa la oportunidad de conquistar su tercera Sudamericana, tras los títulos obtenidos en 2004 y 2005, y convertirse en el primer club en ganar tres veces esta competición. Además, buscará terminar con una sequía internacional que se extiende desde 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana.

El camino del equipo argentino incluyó victorias ante O’Higgins, Deportivo Recoleta y Sao Paulo, antes de conseguir su clasificación frente a Vasco da Gama. Tras caer 1-0 en La Bombonera, protagonizó una remontada en el Maracaná y ganó 3-1, con un gol decisivo de Leandro Paredes en los minutos finales.

Por su parte, Atlético Mineiro intentará conquistar la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez disputará su segunda final consecutiva, luego de perder ante Lanús en 2025. Para llegar a esta instancia, superó a Red Bull Bragantino, Santos y Montevideo City Torque, en una campaña que incluyó remontadas y definiciones por penales.

Un historial con capítulos memorables

Boca Juniors y Atlético Mineiro se han enfrentado ocho veces en competiciones oficiales, con un balance de tres victorias argentinas, cuatro empates y un triunfo brasileño. Entre sus antecedentes destacan los cruces por las semifinales de la Copa Libertadores de 1978 y la final de la Copa de Oro de 1993, que terminó con el título para Boca.

Su último enfrentamiento fue en los octavos de final de la Libertadores 2021. Ambos partidos terminaron sin goles y Atlético Mineiro avanzó tras imponerse en la tanda de penales. Esta será la primera vez que se midan por la Copa Sudamericana.

Boca también tendrá otro desafío en Barranquilla: romper una racha de seis años sin ganar en Colombia. Su último triunfo en ese país fue en 2020, cuando derrotó 1-0 a Independiente Medellín.

Las cuotas de Betsson también anticipan una final disputada, aunque favorecen al conjunto argentino. La victoria de Atlético Mineiro registra una cuota de 3.60, el empate de 3.00 y el triunfo de Boca Juniors de 2.30.