Cienciano y Botafogo se juegan el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 este jueves 13 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. No te pierdas la transmisión de Cienciano vs. Botafogo vía DIRECTV EN VIVO, a partir de las 19:30 horas Lima / 21:30 horas Brasilia . Con la ventaja de la altura, el ‘Papá’ quiere dar el primer golpe y quedar entre los 16 mejores del certamen, pero al frente tendrá al Fogão que apelará a su jerarquía y buscará obtener un buen resultado en su visita a la Ciudad Imperial.

Guía de señales por cable, televisión abierta y plataformas digitales autorizadas en Estados Unidos y México para ver en directo el choque Cienciano vs. Botafogo. | Crédito: gol.conmebol.com / Composición Depor

¿Dónde ver el partido Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026?

El encuentro Cienciano vs. Botafogo por la ronda de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Cienciano vs. Botafogo por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el sábado 11 de julio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Cienciano vs. Botafogo por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Cienciano vs. Botafogo’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Transmisión en directo del partido de Copa Sudamericana 2026 entre Cienciano y Botafogo a través de las pantallas de ESPN y la plataforma Disney Plus. | Crédito: gol.conmebol.com / Composición Depor

Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Jueves, 13 de agosto de 2026 Horario: 21:30 horas Argentina y Brasilia / 19:30 horas Perú y Colombia

21:30 horas Argentina y Brasilia / 19:30 horas Perú y Colombia Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo

DGo Lugar: Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco (Perú)

ESPN vía Disney Plus Premium, DIRECTV, DGO y Claro TV transmitirá el partido entre Cienciano vs. Botafogo. (Video: Cienciano)