El fútbol sudamericano se prepara para una de esas noches que quedan grabadas en la memoria, cuando el peso de una goleada histórica, la tensión de una eliminatoria y el sueño de avanzar a los cuartos de final se mezclan en un mismo escenario. Cienciano y Botafogo volverán a cruzarse en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, un choque que definirá al equipo que continuará en carrera en el torneo continental. El encuentro se jugará este jueves 20 de agosto en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, desde las 7:30 p. m. de Perú (9:30 p. m. de Brasil).

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Para los cusqueños, la ecuación es sencilla después de la extraordinaria actuación protagonizada en el partido de ida. Cienciano goleó 6-1 a Botafogo en Cusco y llega a Río de Janeiro con una ventaja de cinco goles, por lo que está a un paso de conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto brasileño, en cambio, necesita una remontada histórica para cambiar el rumbo de la eliminatoria. Botafogo debe ganar por seis goles de diferencia para avanzar directamente, mientras que una victoria por cinco tantos llevaría la definición a los penales. El equipo carioca intentará apoyarse en su condición de local para buscar una reacción desde los primeros minutos.

La historia de la serie quedó marcada por lo sucedido en Cusco. Cienciano protagonizó una de sus mejores actuaciones internacionales recientes y consiguió una diferencia de cinco goles frente al actual campeón de la Copa Libertadores, dejando al cuadro brasileño ante una misión prácticamente inédita en las competiciones de la Conmebol.

Ahora, el Estadio Olímpico Nilton Santos será el telón de fondo de una revancha que promete máxima tensión. Botafogo tendrá que asumir la iniciativa y buscar rápidamente el arco rival, mientras que Cienciano intentará administrar la amplia diferencia obtenida en el primer encuentro para sellar su boleto a los cuartos de final.

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A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol sudamericano, entre ellos el encuentro entre Botafogo y Cienciano correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la disponibilidad de determinados contenidos puede depender del territorio

Botafogo — Cienciano: horario, TV y dónde ver el partido en vivo por la Copa Sudamericana 2026

Horario : 7:30 p. m. de Perú; 9:30 p. m. de Brasil

: 7:30 p. m. de Perú; 9:30 p. m. de Brasil Partido : Botafogo vs. Cienciano, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

: Botafogo vs. Cienciano, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 Fecha : Jueves 20 de agosto de 2026

: Jueves 20 de agosto de 2026 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV GO (DGO)

: DIRECTV GO (DGO) Estadio : Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil)

: Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil) Resultado de ida: Cienciano 6-1 Botafogo

Botafogo y Cienciano se enfrentan este jueves 20 de agosto por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo que se disputará desde las 7:30 p. m. de Perú (9:30 p. m. de Brasil) en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. El cuadro cusqueño llega con una ventaja contundente tras golear 6-1 en la ida, por lo que tiene todo a su favor para avanzar a los cuartos de final, mientras que el conjunto brasileño necesita una remontada de grandes proporciones para continuar en competencia. La transmisión oficial EN VIVO y ONLINE del partido estará disponible por DIRECTV Sports y DGO. (VIDEO de @Botafogo)