DIRECTV (DSports) transmitió el compromiso entre Boca vs. Recoleta este martes 11 de agosto desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora estuvo programado el inicio de este evento según la CONMEBOL? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzó a las 4:00 p.m. y en España a las 12:00 a.m. del miércoles 12 de agosto. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ESPN (Disney Plus Premium) es otra de las opciones para mirar este cruce.

Boca vs. Recoleta por la ida de octavos de final de Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

Boca vs. Recoleta: previa del partido

¿Cómo ver DSports por DIRECTV para seguir Boca vs. Recoleta?

El partido entre Boca Juniors y Recoleta será transmitido por DSports, señal exclusiva de DIRECTV en Latinoamérica. Los clientes del servicio satelital podrán seguir el encuentro en vivo con la cobertura completa de la Copa Sudamericana.

¿Cómo ver Boca vs. Recoleta por DGO?

Quienes prefieran ver el partido por internet podrán hacerlo a través de DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. Solo es necesario iniciar sesión con una suscripción activa para acceder a la señal en vivo de DSports desde cualquier lugar.

¿Cómo ver DSports en Smart TV?

Los usuarios pueden descargar la aplicación oficial de DGO en televisores inteligentes compatibles, iniciar sesión con su cuenta y acceder a la señal de DSports para disfrutar del partido en una pantalla grande.

¿Cómo ver DSports desde el celular o la tablet?

El encuentro también podrá seguirse desde dispositivos móviles mediante la aplicación DGO, disponible para Android y iPhone. Solo necesitas conexión a internet y una cuenta activa para acceder a la transmisión en vivo.

¿Cómo ver Boca vs. Recoleta desde una computadora?

Si prefieres seguir el partido desde una PC o laptop, puedes ingresar al sitio web de DGO, iniciar sesión y seleccionar la transmisión en vivo de DSports para disfrutar del encuentro desde tu navegador.

¿Qué necesito para ver DSports por DGO?

Para acceder a la transmisión es necesario contar con una suscripción activa a DGO o ser cliente de DIRECTV con acceso a la plataforma. Una vez dentro, podrás ingresar a la señal de DSports y seguir toda la cobertura del partido.

¿En qué dispositivos está disponible DGO?

DGO es compatible con computadoras, celulares Android y iPhone, tablets, Smart TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Roku, Amazon Fire TV y otros dispositivos de streaming compatibles.

¿Qué ofrece DSports además del Boca vs. Recoleta?

Además de transmitir el partido entre Boca Juniors y Recoleta, DSports ofrece una amplia cobertura de la Copa Sudamericana, así como otras competiciones internacionales de fútbol y diversos eventos.

Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Video: @bocajrs)