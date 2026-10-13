transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 13 de octubre desde las 7:30 p. m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 6:30 p. m. y en España a las 2:30 a. m. del miércoles 14. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ESPN, Disney Plus Premium y DGO son las otras opciones para mirar este cruce.

Boca vs. Vasco da Gama se enfrentan por la Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Vasco da Gama se enfrentan por la Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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