transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 20 de octubre desde las 7:30 p. m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 6:30 p. m. y en España a las 2:30 a. m. del miércoles 21. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ESPN, Disney Plus Premium y DGO son las otras opciones para mirar este cruce.

Boca vs. Vasco da Gama: canales de transmisión de ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Vasco da Gama: canales de transmisión de ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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