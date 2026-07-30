DIRECTV (DSports) transmitió este jueves 30 de julio el choque entre Bolívar vs. Gremio EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de DGO. No recomendamos Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que este evento en el Estadio Arena do Gremio, a partir de las 5:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 6:00 p.m. en Bolivia y Chile; 7:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y 12:00 a.m. del viernes en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de DSports (DIRECTV y DGO).

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio por DSports?

Los aficionados podrán seguir el partido Bolívar vs. Gremio a través de DSports, señal que transmitirá en vivo este encuentro correspondiente a la vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La cobertura incluirá la previa, el relato del compromiso, entrevistas y el análisis posterior desde el estadio El Campín de Bogotá.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio por DIRECTV?

El encuentro Bolívar vs. Gremio estará disponible para los suscriptores de DIRECTV mediante la señal de DSports, que ofrecerá la transmisión completa del compromiso en los países de Sudamérica donde opera el servicio. Los usuarios podrán acceder a la cobertura desde los canales deportivos habilitados por el operador.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio por DGO?

Otra alternativa para disfrutar del Bolívar vs. Gremio será DGO, la plataforma oficial de streaming de DIRECTV. Con una suscripción activa, los aficionados podrán seguir el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet, además de acceder a estadísticas, repeticiones y contenido exclusivo de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio por DGO desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán ver el Bolívar vs. Gremio descargando la aplicación oficial de DGO. Tras iniciar sesión con una cuenta habilitada, tendrán acceso a la señal en vivo de DSports, además de toda la programación relacionada con el torneo continental.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio por DGO en una computadora?

El partido Bolívar vs. Gremio también podrá seguirse desde una laptop o PC ingresando al sitio web oficial de DGO, donde estará disponible la transmisión en directo de DSports, junto con contenido adicional, estadísticas y la programación especial de la Copa Sudamericana.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Bolívar vs. Gremio en pantalla grande podrán acceder a DGO desde televisores inteligentes compatibles o mediante dispositivos como Chromecast, Android TV, Apple TV, Fire TV y Roku, siempre con una suscripción activa al servicio.

¿Qué ofrece DSports durante la transmisión de Bolívar vs. Gremio?

Además de la emisión en vivo del Bolívar vs. Gremio, DSports ofrecerá una cobertura completa con programas especiales, análisis de especialistas, estadísticas en tiempo real, entrevistas y el resumen posterior del encuentro, correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Bolívar vs. Gremio por los play-offs de la Copa Sudamericana vía ESPN, DIRECTV, DGO y Disney Plus. (Video: @bolivar)