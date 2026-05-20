Desde el Estadio Más Monumental, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la fecha 5 de la fase de grupos. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de DSports, canal al que se tiene acceso pagando el servicio de DIRECTV, además de su versión digital por DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputará este miércoles 20 de mayo desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

DIRECTV transmisión, River vs. Bragantino: link vía DSports y DGO. (Video: River Plate TV)
DIRECTV transmisión, River vs. Bragantino: link vía DSports y DGO. (Video: River Plate TV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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