Desde el , se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la ida de los octavos de final. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de DSports, canal al que se tiene acceso pagando el servicio de DIRECTV, además de su versión digital por DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 19 de agosto desde las 19:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

ESPN EN VIVO, River vs. Santa Fe por DGO (Video: River Plate)
ESPN EN VIVO, River vs. Santa Fe por DGO (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC