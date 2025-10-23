DIRECTV transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. por la en el estadio Nacional Julio Martínez. Las acciones, válida por el choque de ida, se desarrollarán este jueves 23 de octubre. La contienda será vista también en las señales de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica, junto a DSPORTS. El pitazo inicial será a las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). No te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Universidad de Chile vs Lanús. (Video: Conmebol)
Universidad de Chile vs Lanús. (Video: Conmebol)

TAGS RELACIONADOS