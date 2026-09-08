¿Dónde ver Boca vs. Sao Paulo EN VIVO y EN DIRECTO, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo de este martes? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus Premium para toda Sudamérica. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 7:30 p.m.; en Chile, Bolivia y Venezuela a las 8:30 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay arrancará a las 9:30 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará este martes 8 de septiembre en el estadio La Bombonera.

¿Dónde ver Boca vs. Sao Paulo en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Boca vs. Sao Paulo a través de ESPN. Además, estará disponible mediante la plataforma de streaming Disney Plus Premium. El encuentro comenzará a las 7:30 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Boca vs. Sao Paulo en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y estará disponible mediante Disney Plus Premium. El partido comenzará a las 9:30 p.m. (hora argentina) desde La Bombonera.

¿Dónde ver Boca vs. Sao Paulo en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible mediante Disney Plus Premium para quienes prefieran verlo por internet. El encuentro comenzará a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver Boca vs. Sao Paulo en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante Disney Plus Premium. El duelo comenzará a las 7:30 p.m. (hora ecuatoriana).

¿Dónde ver Boca vs. Sao Paulo en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN y Disney Plus Premium. El partido comenzará a las 9:30 p.m. (hora paraguaya).

¿Dónde ver Boca vs. Sao Paulo en Brasil?

En Brasil, el partido podrá seguirse a partir de las 9:30 p.m. La transmisión estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium, según la distribución de señales de la Copa Sudamericana.

¿Dónde ver Boca vs. Sao Paulo en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN y Disney Plus Premium. El encuentro comenzará a las 8:30 p.m. (hora chilena).

¿Dónde ver Boca vs. Sao Paulo en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido por ESPN y mediante Disney Plus Premium. El duelo comenzará a las 8:30 p.m. (hora venezolana).

¿Dónde ver Boca vs. Sao Paulo en México?

En México, el encuentro comenzará a las 6:30 p.m. La transmisión podrá seguirse a través de ESPN, mientras que las opciones de streaming dependerán de la disponibilidad de la señal en el territorio.

Boca vs. Sao Paulo se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)